VIDEO / Kruno Jurčić neće obraniti naslov u afričkoj Ligi prvaka: Ispao je od marokanske ekipe u četvrtfinalu

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala afričke Lige prvaka Pyramids Krunoslava Jurčića na svom je travnjaku ugostio marokanski FAR Rabat. Nakon prve utakmice rezultat je bio 1:1 pa je Pyramids bio blagi favorit za prolazak. Međutim, već nakon devet minuta su Marokanci preko Rede Slima došli do vodstva koje je u 54. minuti podebljao Mohamed Hrimat baš na asistenciju prvog strijelca. U 63. minuti je Fiston Mayele smanjio na 2:1 pa je egipatski velikan dobio pravu priliku za povratak u susret. U tome nisu uspjeli te je Rabat upisao pobjedu od 2:1.

Ovim porazom postalo je jasno da Pyramids neće obraniti naslov najjačeg afričkog kontinentalnog natjecanja. Prošle godine je Jurčić s Pyramidsima u finalu slavio protiv južnoafričkog Mamelodi Sundownsa.

