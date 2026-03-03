VIDEO / Kaos u Bugarskoj: Navijači razvalili ogradu i pokušali ući u teren nakon crvenog kartona!

Nakon što je gostujući stoper Kostadin Iliev napravio prekršaj nad domaćim veznjakom Tailsonom u 74. minuti, došlo je do međusobnog koškanja. Brazilac je u jednom trenutku udario Ilieva rukom po licu te zaradio izravni crveni karton. Iliev je pritom maksimalno dramatizirao udarac, što se nije svidjelo domaćoj klupi.

VIDEO / Sin legendarnog Vatrenog teško pogriješio i zaradio crveni karton, a onda se ispričavao navijačima

Sudac Georgi Kabakov potom je podijelio nekoliko crvenih kartona članovima stožera obje momčadi, nakon čega su svoje nezadovoljstvo iskazali i domaći navijači. Razvalili su vrata ograde i pokušali ući na teren, dok su s tribina odjekivali povici: “Mafija, mafija, mafija!”

Susret je nakon nekoliko minuta prekida ipak nastavljen, a domaća momčad je, unatoč igraču manje, u prvoj minuti sudačke nadoknade stigla do pobjede.

Dodajmo i kako je za domaću momčad cijeli susret odigrao Mateo Jurić-Petrašilo, nekadašnji junior Hajduka, koji je bio dio generacije splitskog kluba koja je 2023. godine igrala finale juniorske Lige prvaka.