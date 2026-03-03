VIDEO / Kaos u Bugarskoj: Navijači razvalili ogradu i pokušali ući u teren nakon crvenog kartona!

U 24. kolu bugarskog prvenstva viđena je nesvakidašnja scena u susretu između Spartaka iz Varne i Montane.
Nakon što je gostujući stoper Kostadin Iliev napravio prekršaj nad domaćim veznjakom Tailsonom u 74. minuti, došlo je do međusobnog koškanja. Brazilac je u jednom trenutku udario Ilieva rukom po licu te zaradio izravni crveni karton. Iliev je pritom maksimalno dramatizirao udarac, što se nije svidjelo domaćoj klupi.
Sudac Georgi Kabakov potom je podijelio nekoliko crvenih kartona članovima stožera obje momčadi, nakon čega su svoje nezadovoljstvo iskazali i domaći navijači. Razvalili su vrata ograde i pokušali ući na teren, dok su s tribina odjekivali povici: “Mafija, mafija, mafija!”
Susret je nakon nekoliko minuta prekida ipak nastavljen, a domaća momčad je, unatoč igraču manje, u prvoj minuti sudačke nadoknade stigla do pobjede.
Dodajmo i kako je za domaću momčad cijeli susret odigrao Mateo Jurić-Petrašilo, nekadašnji junior Hajduka, koji je bio dio generacije splitskog kluba koja je 2023. godine igrala finale juniorske Lige prvaka.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!