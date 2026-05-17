VIDEO / Kačavenda s LASK-om slavi titulu nakon 61 godinu!

Povijesna sezona za LASK iz Linza!

Drugi put u povijesti postali su prvaci Austrije i drugi put stigli do duple krune.

Čekali su 61 godinu da ponove podvig iz sezone 1964./1965, i konačno uspeli da prekinu dominaciju Salzburga i Sturma.

U posljednjem kolu uvjerljivo su slavili protiv Austrije u Beču sa 3:0, a po završetku utakmice slavlje je moglo početi. Strijelci su bili Mbuyamba (38′), Adeniran (49?9 i Bogarde (76′).

Lukas Kačavenda ušao je u igru u 82. minuti.

