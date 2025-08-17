VIDEO / Ivanović izborio penal za pobjedu Benfice

Podijeli :

Benfica je u drugom kolu portugalske lige pobijedila Estrelu s 1:0, a ključan potez dogodio se u 60. minuti kada je Franjo Ivanović izborio jedanaesterac za svoju ekipu. Kazneni udarac realizirao je Vangelis Pavlidis te je to bio jedini pogodak na utakmici. Benfici je ovo bila prva utakmica u ligi jer su prvu odgodili kako bi se što bolje pripremili za Ligu prvaka i susret s Nicom.