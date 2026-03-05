VIDEO / Igrač Rijeke zabio svoj prvijenac na posudbi u Bugarskoj

Podijeli :

U 24. kolu bugarske EFBET lige Lokomotiv iz Sofije ugostio je Dobrudzhu te su nakon prvog poluvremena vodili s 1:0. U osmoj minuti poništen im je pogodak Spasa Deleva da bi u 35. minuti dobili pomoć Valdumara koji je kod gostiju zaradio crveni karton. Iskoristili su to domaći u 40. minuti kada se u kaznenom prostoru najbolje snašao Dominik Yankov. On je inače igrač Rijeke na posudbi u Bugarskoj, a ovo mu je bio tek četvrti nastup za Lokomotiv te prvi pogodak. Bugarski nogometaš je ranije ove sezone imao problema s ozljedama te se nije nametnuo ni Radomiru Đaloviću, a ni Victoru Sanchezu te je poslan na posudbu u svoju domovinu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.