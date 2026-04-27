VIDEO / Hrvatsku je 2022. odveo na Svjetsko prvenstvo, a sada je svojim obranama zaustavio turskog velikana

U 31. kolu turske Superlige Bešiktaš na domaćem terenu nije uspio svladati posljednji Karagumruk, a za to je bio zaslužan povremeni član Vatrenih Ivo Grbić. Hrvatski vratar je u utakmici s turskim velikanom upisao čak sedam obrana te je bio najbolji igrač svoje ekipe u ovom remiju. Ovaj bod neće puno promijeniti situaciju na bolje za Karagumruk jer tri kola prije kraja zaostaju sedam bodova 15. Eyupsporom koji čuva poziciju koja donosi spas.

Grbić je nakon nekoliko godina lutanja odradio svoju drugu uzastopnu sezonu u kojoj je bio standardan vratar. Prošle sezone branio je za Rizespor u 22 navrata u ligi, a ove sezone je skupio 30 utakmica u dresu Karagumruka.

Grbić je inače branio za Hrvatsku u pobjedi protiv Rusije kojom su Vatreni osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. To mu je drugi i posljednji nastup za Vatrene. Prvi je upisao tri dana ranije protiv Malte u još jednoj važnoj pobjedi Hrvatske.

U Kataru nije zaigrao niti minute, ali je kući donio broncu koju su Vatreni osvojili pobjedom od 2:1 protiv Maroka nakon 120 minuta igre.

