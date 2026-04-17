VIDEO / Grozne scene u azijskoj LP: Bivši hajdukovac dobio škaricama u glavu te ostao ležati bez svijesti

Strašne su scene viđene u azijskoj Ligi prvaka. Jairo Da Silva iz Johora zadobio je udarac u lice od protivničkog igrača Alija Majrashija. Igrač Al-Ahlija u izvedbi škarica je nokautirao protivničkog igrača u glavu, nakon čega je Da Silva ostao bez svijesti.

Dok je Da Silva ležao na travnjaku, naizgled bez svijesti, neki su se igrači sukobili, dok su drugi u panici pozivali liječničku službu da mu pruži pomoć.

Majrashi je isključen, a snimke su pokazale da je bio potpuno shrvan, držeći glavu u rukama. Nakon završetka utakmice viđen je i u suzama.

Saudijski nogometaš pritom je zabio i autogol, dok je Al Ahli na kraju slavio s 2:1.

Prema pouzdanim izvorima saudijskih medija, Da Silva je u bolnici i nalazi se u stabilnom stanju.

Jedan novinar na X-u je napisao:

„Stanje igrača kluba Johor je stabilno i bit će podvrgnut rendgenskim snimkama lica i glave kako bi se utvrdilo da igrač nije zadobio nikakvu ozbiljnu ozljedu.“