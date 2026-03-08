VIDEO / Gdje je Porto našao ovog mladića? Ovim golom u derbiju podsjetio je na legendarnog Cruijffa

Podijeli :

U nedjelju navečer na rasporedu je bio O Classico, odnosno susret Benfice i Porta. Domaćin na Luzu bila je Benfica, ali znatno bolja momčad nakon prvog poluvremena bila je gostujuća. Već u 10. minuti Porto je poveo golom Victora Froholdta da bi krajem poluvremena vidjeli nevjerojatni potez 17-godišnjeg Poljaka. Porto je dobio kontru koju je istrčao mladi Oskara Pietuszewskog koji je zavaljao dvojicu obrambenih igrača Benfice. Prvo je "zarolao" loptu, a onda si je u stilu Johana Cruijffa, jednog od najvećih nogometaša svih vremena, petom otvorio prostor za udarac te je zatim pogodio za 2:0 Porta na poluvremenu. Mladi Poljak inače je stigao u siječnju iz poljske Jagiellonije koja je za taj transfer dobila 10 milijuna eura i 10% od buduće prodaje. Porto je za ovog mladića postavio otkupnu klauzulu od 60 milijuna eura, a ako ovako nastavi, možda će morati i potpisati novi ugovor kako bi mu povećali moguću izlaznu cifru.

