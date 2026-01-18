VIDEO / Dva gola sina legende nisu bila dovoljna, Feyenoord u ludoj utakmici izgubio u derbiju!

Podijeli :

Nogometaši Feyenoorda su u rotterdamskom derbiju izgubili od Sparte 4:3 u 19. kolu nizozemske lige.

Feyenoord, kojeg vodi bivši nizozemski nogometaš Robin van Persie je upisao novi kiks u domaćem prvenstvu, odnosno bez pobjede su još pd početka prosinca prošle godine kada su pobijedili Zwolle 6:1.

Sparta je do vodstva došla u 40. minuti preko Kitolana, i to je bio jedini gol u prvom dijelu.

Eruptiralo je u drugom poluvremenu, Sparta povisuje na 2:0 preko Van Bergena u 55. minuti. Samo devet minuta kasnije Hwang In-Beom vraća u život Feyenoord i smanju na 2:1. U 71. minuti Mito ponovno donosi Sparta dva gola prednosti.

A onda je show u samo dvije minute izveo Shaqueel van Persie, sin upravo trenera Feyenoorda koji je zabio dva gola u dvije minute i donio izjednačenje.

No navijače na De Kuipu u očaj je ponovno bacio Kitolano, koji je u trećoj minuti sudačke nadoknade svojim drugim pogotkom donio Sparti veliku pobjedu.

Ovom pobjedom Sparta je na sedmom mjestu s 29 bodova, dok je Feyenoord na drugom mjestu s 36 bodova, odnosno 16 bodova zaostatka za vodećim PSV-om.

