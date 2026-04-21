VIDEO / Drama u polufinalu azijske LP: Morala intervenirati i policija

U drugom polufinalu azijske Lige prvaka japanska Machida, debitant u ovom natjecanju, slavio je protiv Al-Ahlija iz Dubaija s 1:0. Jedini pogodak zabio je Yuki Soma koji je zatresao mrežu u 12. minuti. Do kraja susreta je Al-Ahli zabio za izjednačenje, ali je pogodak Guilhermea poništen. Utjecalo je to na veliku nervozu na kraju susreta pa je u 14. minuti sudačke nadoknade Hamad Al Meqebaali zaradio crveni karton. Toliko je bilo loše da je čak i policija morala ući na travnjak kako bi zaustavila nervozne igrače momčadi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

