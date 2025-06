VIDEO / Damir Krznar za SK rekao o Bruni Petkoviću i Dinamu ono što nitko dosad nije!

Podijeli :

Damir Krznar, hrvatski nogometni trener i bivši nogometaš, bio je gost emisije Jutro SK.

Nakon samostalne epizode u Sloveniji, gdje je vodio Maribor i Celje, početkom svibnja 52-godišnji Damir Krznar preuzeo je posao na mjestu glavnog trenera mađarskog Ujpesta, trofejnog kluba iz Budimpešte koji u povijesti ima 20 naslova prvaka.

U igračkoj karijeri, koju je započeo u Varteksu iz Varaždina, Krznar je igrao samo još za dva kluba – zagrebački Dinamo i Inter iz Zaprešića. Zanimljivo je kako je u Interu igrao uz tada 19-godišnjeg Luku Modrića koji je stigao na posudbi i bili su hit lige. U prvih šest kola upisali su šest pobjeda tako da je Dinamo brže-bolje vratio Modrića. A ostalo je povijest…

Jedini nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju zabilježio je 1998. godine u Osijeku (4:1 pobjeda protiv Poljske), a umirovio se kao igrač u 38. godini života i odmah se posvetio svojoj drugoj karijeri – trenerskom poslu.

Prva stanica bio je upravo zaprešićki Inter, a nakon toga stigao je poziv Dinama, kluba u kojem je proveo devet igračkih sezona. Godinama je radio kao pomoćni trener, a imao je priliku jedan period biti i glavni trener Dinama.

Nakon avanture u Saudijskoj Arabiji i Emiratima, gdje je u Al Nassru, Al Ainu i Al Hilalu bio pomoćnik Zoranu Mamiću, prvi samostalni posao bio mu je vođenje slovenskog Maribora s kojim je stigao do finala Klupa. Godinu kasnije odveo je Celje do titule prvaka Slovenije da bi nakon toga dugo čekao pravu priliku nekog ambicioznog kluba. I onda se tri kola prije kraja prvenstva javio mađarski Ujpest. Riječ je o ambicioznom klubu koji se želi vratiti na staze stare slave…

“Negdje 70-ih, 80-ih godina, kad sam i počinjao neku moju opsesiju nogometom, Ujpest je bio mađarski klub broj 1. U to vrijeme zaista su imali puno trofeja, ali u modernoj povijesti im baš i ne ide. Ujpest je jedan kvart u Budimpešti i jednostavno jako mi pozitivno iznenadilo koliko ljudi prati Ujpest, koliko je navijača na tribinama čak i u tim godinama kada nema nekakav rezultat”, kazao je u emisiji Jutro SK Krznar.

U Ujpestu je i Fran Brodić koji je vaš prvi strijelac. Imate li u planu da dovesti još nekog hrvatskog nogometaša?

“Frana poznajem iz Dinama, praktički iz njegovih početaka. U tom trenutku, radi izuzetno velike konkurencije, Fran je morao krenuti nekim drugim putem, ali ja uvijek kažem, dobrog i odličnog igrača ne možete umrtviti krivim potezom, on uvijek ispliva. Drago mi je da je Fran isplivao i ove sezone, bez obzira na sedmu poziciju Ujpesta. Možda je bio jedna od najboljih špica u Mađarskoj i jako sam zadovoljan s njim. Nije tajna da imamo listu od nekoliko hrvatskih igrača…’

Posebna tema razgovora su i odnedavno slobodni igrači Dinama, Bruno Petković i Marko Pjaca, koji su raskinuli ugovor s Dinamom. Vaš komentar?

“Ne ulazeći u politiku Dinama u jednom trenutku dođe do drastičnih ili do nekakvih revolucionarnih odluka. Ja mogu samo pričati o kvalitetama Marka Pjace, jer sam imao prilike raditi s njim u trenutku kad je igrao možda i svoj najbolji nogomet, prije odlaska u Juventus. Bruno je zaista igrač koji je fantastičan, koji je u svojih 6 ili 7 godina u Dinamu obilježio sa izuzetnim partijama. Osvojio je šest titula prvaka, a ne smijemo zaboraviti njegov doprinosu u europskom Dinamu. Čak je u njegovo doba i Dinamo postigao najviše europske rezultate; i u Ligi prvaka i u Kupa UEFA (Europska liga, op.a.). U moje doba doći do četvrtfinala Kupa UEFA je možda i jedan od najprestižnijih rezultata koje je Dinamo zabilježio. Njegova uloga je tu bila fantastična, pružao je sjajne partije kod Nene Bjelice u Ligi prvaka s Atalantom i Šahtarom. Možemo reći da je Bruno jedan od možda najboljih centarfora koji je Dinamo definitivno imao.”

Gdje god ste radili u inozemstvu HNL ste pratili s velikim zanimanjem. Za ovu sezonu mnogi kažu kako nikada nije bila ovako neizvjesna završnica jer u zadnjem kolu su tri kluba mogla biti prvak. Na koncu je Rijeka uzela duplu krunu?

“Mogu se složiti da je ovo nikad zanimljivija sezona i da nikad nije bila napetija i neizvjesnija. A to je draž i to je lijepo i neka se dogodi. To se može dogoditi samo u nogometu. Rijeka je startala sezonu kao autsajder i s puno kritika jer su rasprodali momčad i pričalo se da nemaju ambiciju. Ukratko, mnogi su ih podcijenili, a oni su pokazali mirnoću, staloženost te da sustav može doći do velikih stvari. Možemo pričati je li Rijeka bila dobra ili su Dinamo i Hajduk bili loši. No, Rijeka se nije provlačila kroz prvenstvo i dobila je većinu derbija. Zasluženo su došli do titula.“

Tema je bio i Dinamo te česte smjene trenera u sezoni koja je iza nas. Od Jakirovića, preko Bjelice i Cannavara do Perkovića i Kovačevića. Čak pet trenera u 12 mjeseci ili točnije četiri trenera u jednoj sezoni?

“U Hajduku i Dinamu pritisak je enorman, ali taj pritisak je normalan. Malo je trenera u Hrvatskoj koji su odbili Dinamo. No, kontinuitet je glavni problem i jednostavno ne možeš promijeniti četiri trenera u takvoj momčadi. Time indirektno poručuješ igračima da nije problem u njima nego u treneru“, kazao je dodavši na konstataciju kako je Sergej Jakirović, nakon dobre sezone u Turskoj, nedavno predstavljen kao novi trener engleskog drugoligaša Hull Cityja.

“To je indirektna poruka: Možda smo pogriješili.”