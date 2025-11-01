VIDEO / Cristiano Ronaldo u 104. minuti donio pobjedu Al-Nassru

Podijeli :

U sedmom kolu saudijske Premier lige Al-Nassr je ugostio Al Fayhu i upisao važnu pobjedu od 2:1. Ključnu ulogu odigrao je Cristiano Ronaldo koji je zabio oba pogotka u redovima Al-Nassra. Prvi je stigao u 37. minuti kada je Portugalac pogodio za 1:1. Ranije je, u 13. minuti, Jason Remesiro zabio za vodstvo Al Fayhe. Ipak, proekrenuo je Al-Nassr i to u posljednjim trenucima utakmice. U 14. minuti sudačke nadoknade, debelo preko 100 odigranih minuta, je Portugalac sigurno izveo kazneni udarac za pobjedu Al-Nassra i očuvanje prve pozicije. S ova dva pogotka je Ronaldo došao do 952. pogotka u karijeri te mu sada fali još 48 kako bi dostigao željenu brojku od 1000 golova.

