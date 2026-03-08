VIDEO / Celtic slavio u Old Firmu nakon penala, navijači Rangersa napravili nered nakon poraza

Podijeli :

U nedjelju popodne odigran je peti Old Firm sezone između Glasgow Rangersa i Celtica. Bio je to susret četvrtfinala u kojem su nakon lutrije jedanaesteraca s 4:2. Kod Celtica nitko nije promašio kazneni udarac dok su kod Rangersa James Tavernier i Djeidi Gassama promašili i razočarali domaće navijače. Posebno ih je razočarao Tomaš Čvančara koji je pogodio udarac za pobjedu. To je izazvalo nerede domaćih navijača, a na to je reagirao i češki nogometaš zajedno s redarima. Situacija se nakon toga ipak smirila.

