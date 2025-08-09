VIDEO / Bivši napadač Dinama je ‘vruć’! Zabio je peti gol u dva tjedna

Podijeli :

U četvrtom kolu slovenskog nogometnog prvenstva Radomlje je pobijedilo u gostima Koper 2:1 i tako mu nanijelo prvi poraz. Jedini gol za domaćina postigao je Deni Jurić, bivši napadač Šibenika, Dinama, Gorice i Rijeke. Australcu je to već peti gol u zadnje četiri utakmice, nakon što je Primorju i Mariboru zabio po jedan, a norveškom Vikingu dva. Jurić je prošle sezone bio drugi najbolji klupski strijelac s 11 pogodaka u ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.