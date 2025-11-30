VIDEO / Ajaxovi navijači napravili nevjerojatnu bakljadu i prekinuli susret

Podijeli :

U 14. kolu nizozemske Eredivisie Ajax je u na svojoj Johann Cruijff areni ugostio Groningen. Legendarni nizozemski klub je u lošoj formi pa se navijači zabavljaju drugim stvarima, a ne nogometom. Tako su u petoj minuti susreta napravili nevjerojatnu bakljadu koja je natjerala Bas Nijhuisa na prekid susreta. Ni nakon toga Ajaxovi navijači nisu stali. Vratili su se na teren nešto kasnije, ali odmah nakon što je dan znak za nastavak susreta, ponovno je krenula bakljada i Nijhuis je ponovno prekinuo susret i poslao igrače u svlačionice. Odlučeno je da se susret neće nastavljati večeras jer su Ajaxovi ultrasi bili neumoljivi s bakljadom.

