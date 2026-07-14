Veliki transfer hrvatskog reprezentativca! Jakirović ga dovodi u Premier ligu

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Marco Pašalić (25) vrlo je blizu najvećeg transfera u karijeri. Hrvatski reprezentativac trebao bi karijeru nastaviti u Hull Cityju, gdje će ponovno surađivati sa Sergejem Jakirovićem u novom članu engleske Premier lige.

Kako prenosi Index, posao je praktički dogovoren, a Hull će Orlando Cityju platiti najmanje sedam milijuna eura odštete, uz mogućnost dodatnih bonusa. Službena potvrda transfera očekuje se uskoro.

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Jakirović i Pašalić već su zajedno radili u Rijeci na početku sezone 2023./24., prije nego što je hrvatski trener preuzeo Dinamo. Nakon njegova odlaska Pašalić se prometnuo u jednog od nositelja riječke momčadi, što mu je donijelo transfer u Orlando početkom 2025. godine.

U MLS-u je upisao 52 nastupa, postigao 17 pogodaka i dodao šest asistencija, a u međuvremenu se izborio i za mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Na aktualnom Svjetskom prvenstvu započeo je utakmicu protiv Paname, dok je protiv Engleske i Gane ulazio s klupe.

Dolaskom Pašalića Jakirović će ponovno imati hrvatskog igrača u svlačionici, nakon što je vratar Ivor Pandur ovoga ljeta napustio Hull i preselio u Rangerse.