Velikan želi napadača Vatrenih?

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Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa mogao bi uskoro promijeniti klupsku sredinu.

Nakon uspješne epizode u sjevernoameričkom MLS-u, 28-godišnji centarfor nalazi se na meti meksičkog velikana Tigresa, koji u njemu vidi idealnu zamjenu za Ángela Correu.

Odlaskom argentinskog napadača u River Plate, uprava Tigresa krenula je u intenzivnu potragu za novim profilom predvodnika napada. Prema navodima ESPN-a, čelnici meksičkog kluba suzili su izbor na tri imena s američkog kontinenta, pri čemu je upravo hrvatski napadač iz reda FC Dallasa jedan od glavnih favorita.

Uz Musu, na listi želja Sveučilištaraca nalaze se još i srpski napadač Dejan Joveljić (Sporting Kansas City) te Brazilac John Kennedy (Fluminense).

Musa je u Teksas stigao početkom 2024. godine iz lisabonske Benfice u poslu vrijednom devet milijuna eura, što je ujedno bio i rekordni klupski transfer za FC Dallas. U SAD-u se iznimno brzo adaptirao na sjevernoamerički stil nogometa te postao jedan od najproduktivnijih i najkonstantnijih napadača lige.

Kroz bogatu europsku karijeru branio je boje portugalske Boaviste, praške Slavije te njemačkog Union Berlina. Standardno dobre predstave i kontinuitet pogodaka preko Atlantika osigurali su mu i stalno mjesto u kadru hrvatske nogometne reprezentacije, s kojom je nastupio i na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu 2026. godine.