Velikan odustao od Fruka? Na radaru je Jagušić!

Adriano Jagušić meta je brojnih europskih klubova...
Konkretno su najviše zagrizli u Bundesligi, točnije Werder Bremen i Red Bull Leipzig koji su poslali svoje ponude. Međutim, interes je pokazao i grčki velikan, Panathinaikos, doznaje tportal.
Panathinaikos nudi Slavenu 6.5 milijuna eura, kupio bi ga sad i onda ga ostavio na posudbi u Koprivnici do kraja sezone. Slavenovog dragulja osobno je nazvao Rafa Benitez, trener Panathinaikosa. Predstavio mu je projekt, objasnio mu da bi u momčadi imao jako dobar status i rekao mu je da ga želi vidjeti u Ateni.
Podsjetimo, Grci su jako zainteresirani i za Tonija Fruka, ali su se okrenuli Jagušiću jer im je on jeftiniji i ‘dostupniji’ te žele posao završiti što prije, navodi spomenuti medij.
