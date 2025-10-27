Velika kladioničarska afera trese Tursku: Jedan sudac uplatio čak 18.000 listića!

Stotine turskih nogometnih sudaca, uključujući neke na nacionalnoj razini, kladile su se na utakmice unatoč zabrani, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Turskog nogometnog saveza (TFF), obećavajući trenutne sankcije.

Interna istraga 571 suca otkrila je da “371 ima kladioničarske račune, a 152 aktivno se kladi”, otkrio je Ibrahim Haciosmanoglu, čelnik saveza.

“Odlučni smo očistiti nogomet od svih tragova korupcije. Nećemo praviti iznimke”, rekao je Haciosmanoglu, dodajući da će “potrebne sankcije” biti izrečene “već danas”, u ponedjeljak.

Deset inkriminiranih sudaca imalo je više od 10.000 oklada, a jedan od njih imao je 18.227 oklada. Po 42 suca kladilo se na više od 1.000 nogometnih utakmica, objasnio je čelnik TFF-a.

Haciosmanoglu, koji je tvrdio da su 22 od 371 suca (sedam središnjih sudaca i 15 pomoćnih sudaca) bili suci koji sude utakmice na nacionalnoj razini („višoj razini“), ali nije precizirao njihov identitet niti naznačio je li netko od njih osumnjičen za klađenje na utakmice koje su sudili.

Suočen s optužbama za pristranost koje se redovito iznose protiv turskih sudaca, TFF je u proljeće 2024. povjerio VAR (video pomoć pri suđenju) nekoliko utakmica turske Superlige stranim sucima.

U veljači je strani sudac čak sudio i istanbulski derbi između Galatasarayja i njihovih najvećih rivala Fenerbahčea, koji godinama optužuju suce za favoriziranje njihovih rivala.

