Vatreni ponovno trese mreže u Americi: Pašalić rano šokirao domaćine, ali Orlando ipak ispustio pobjedu

Hrvatski napadač ponovno je zabio za svoj klub.
Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić bio je strijelac za Orlando City u remiju 1:1 na gostovanju kod Columbus Crewa u 7. kolu MLS lige. Pašalić je doveo svoju momčad u vodstvo u 14. minuti, ali domaćini su uspjeli izjednačiti u 80.
Strijelac izjednačujućeg gola bio je Rossi.
Pašaliću je ovo bio drugi gol u ovoj MLS sezoni. Prvi je zabio protiv Messijevog Inter Miamija. Upisao je i jednu asistenciju u dresu reprezentacije protiv Kolumbije u nedavnom prijateljskom susretu.
Ovim remijem Columbus je stigao do šest bodova u sedam odigranih kola, dok Orlando ima četiri boda.
