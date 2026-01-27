Varaždin prodao standarnog stopera u poljskog drugoligaša

Varaždin je ostao bez standardnog stopera.
Lamine Ba (28) napustio je momčad Nikole Šafarića i karijeru nastavlja u poljskom drugoligašu Slasku Wroclaw, prenosi Germanijak. Budući da mu ugovor istječe na ljeto, Varaždin je iskoristio priliku i osigurao odštetu od oko 120 tisuća eura.
Ba je u Varaždinu proveo gotovo četiri godine i u tom periodu bio važna karika zadnje linije.
Odigrao je ukupno 88 utakmica, postigao jedan gol i upisao dvije asistencije.
