Van Hooijdonk: Šutalo je protekle sezone bio puno bolji, sada opet propada

Kirchner-Media ThomasxHaesler via Guliver

Nizozemski velikan Ajax je protiv belgijskog Serainga bio uvjerljiv u prijateljskom susretu pobjedivši 4:0.

U toj utakmici nastupio je i hrvatski reprezentativac Josip Šutalo (26) koji se vratio na teren nakon pauze zbog ozljede, odigravši prvih 45 minuta, što mu je prvi nastup još od 25. studenoga prošle godine.

Šutalova sezona u Amsterdamu daleko je od idealne, a iz Nizozemske ponovno stižu oštre kritike i glasine o mogućem zimskom transferu. Jedan od najglasnijih kritičara je legendarni nizozemski napadač Pierre van Hooijdonk, koji smatra da Šutalova forma značajno pada.

“Sada opet propada, dok je protekle sezone bio puno bolji i pokazao je potencijal kakav ima”, izjavio je Van Hooijdonk.

Prva iduća prilika za dokazivanje bit će 11. siječnja u prvenstvenom gostovanju kod Telstara, kada će se vidjeti je li Šutalo uspio vratiti mjesto u početnoj postavi. Cijelu situaciju pomno prati i izbornik Zlatko Dalić, s obzirom da se bliži Svjetsko prvenstvo ovo ljeto, ali i situaciju s Gvardiolom koji će biti izvan terena nekoliko mjeseci nakon teške ozljede.