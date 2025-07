Valverde ‘sipao’ komplimente na Modrićev račun: ‘Mogu reći samo jednu ružnu stvar’

Podijeli :

Manu Reino DeFodi Images via Guliver

Luka Modrić danas bi mogao odigrati posljednju utakmicu za Real Madrid.

Modriću je svaka iduća utakmica potencijalno posljednja za Kraljeve, sve dok Real ne završi sudjelovanje na Svjetskom klupskom prvenstvu. Nakon dugogodišnje epizode u Realu, Modrić bi trebao potpisati za talijanski Milan.

O Modriću je sada govorio i njegov suigrač, Federico Valverde.

“Luka Modrić je uzor, vrlo važan za sve nas. Osvojio je sve, ne mora više ništa osvojiti da bi imao ljubav cijelog svijeta. Igramo kao starteri, ali on je najhvaljeniji igrač na terenu. On je primjer svima, to će uvijek biti, čak i ako nas napusti. Uvijek će biti naš Luka Modrić, uvijek Luka Zlatna lopta, naša desetka. To se nikada neće promijeniti”, rekao je Urugvajac pa dodao:

“O njemu mogu reći samo jednu ružnu stvar, a to je da se jako naljuti kad ne pobijedi na treningu”, dodao je uz smijeh.

Real od 21 sat u osmini finala klupskog SP-a igra protiv Juventusa.

