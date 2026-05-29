U Osijeku se nije nametnuo, a sad ga je velikan platio 4 milijuna eura i ‘zaštitio’ klauzulom od 80 milijuna!

Luis Loureiro Ball Raw Images via Guliver

Lisabonski Sporting službeno je potvrdio dolazak 22-godišnjeg brazilskog veznjaka Pedra Lime, koji je hrvatskoj javnosti poznat po epizodi u Osijeku.

Lima je u ljeto 2024. stigao na Opus Arenu na posudbu iz Palmeirasa na inzistiranje tad sportskog direktora Osijeka Josea Bota, no nakon Botova odlaska napustio je klub bez da se potpuno nametnuo.

Karijeru je oživio u portugalskom AVS-u, gdje je upisao 29 nastupa, zabio šest golova i dvije asistencije i privukao pozornost “Lavova”.

Portugalski mediji navode kako je Sporting za njegove usluge platio četiri milijuna eura (+ dva milijuna kroz bonuse) te da su u ugovor ugradili otkupnu klauzulu od čak 80 milijuna eura, javlja A Bola.

Na predstavljanju na stadionu José Alvalade, bivši igrač Osijeka bio je vidno emotivan.

“Radim od djetinjstva kako bih dobio ovakvu priliku”, rekao je Pedro Lima, svjestan da ga u zeleno-bijelom dresu čeka borba za trofeje i iskorak na europskoj sceni.