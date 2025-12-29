U Feneru ljutiti na Dinamo? ‘Pa jesmo li mi naivni, dali smo toliko milijuna…’

Podijeli :

AP Photo/Patrick Post via Guliver

Hrvatski golman Dominik Livaković želi se vratiti u Dinamo, ali u Fenerbahčeu i nisu baš oduševljeni tom idejom.

Livaković je ovog ljeta otišao na posudbu iz Fenera u Gironu, ali tamo nije odigrao ni minute. Sada se Livaković sprema na posudbu u Dinamo. Turski insajder Yagiz Sabuncuoglu otkriva da Fenerbahče želi postići što bolji dogovor te da ga uopće ne zanima što Livaković želi samo u Dinamo.

“Fenerbahče, kada je riječ o Dominiku Livakoviću, poručuje: “Jesmo li mi naivni, dali smo nekoliko milijuna eura, a on će besplatno otići u Zagreb – što ako se ondje ozlijedi?” Kažu da drugi klubovi ugrađuju opcije u ugovor, pa da to treba učiniti i ovdje. Iznos bi bio oko 5–6 milijuna eura. Dinamo Zagreb prema njemu se ponaša kao prema mladom igraču iz vlastite omladinske škole”, komentiraju navodno u Feneru.

Livaković je u Fenerbahče stigao u kolovozu 2023. godine za oko sedam milijuna eura.