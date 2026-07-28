Turski insajder ostao iznenađen potezom Fenera oko Livakovića: ‘Najčudniji demanti u životu’

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Fenerbahče se u ponedjeljak službeno oglasio nakon brojnih napisa o budućnosti Dominika Livakovića i poručio da klub nije zaprimio nijednu službenu ponudu za hrvatskog golmana.

“Informacije o transferu Dominika Livakovića koje su se pojavile u javnosti nisu točne. Unatoč tvrdnjama, nismo dobili službene ponude Dinama iz Zagreba i Olympiacosa u iznosima koji se spominju u vijestima”, objavio je Fenerbahče na svojoj službenoj stranici.

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Takav je potez iznenadio turskog insajdera, Yağıza Sabuncuoğlua, kojeg na X-u prati 2.3 milijuna ljudi. On je istaknuo da su pregovori u tijeku i dodao:

“U ovom trenutku nema službene ponude. Jučer sam vidio najčudniji demanti koji sam ikada vidio u životu. Sa službene stranice Fenerbahčea, na ovoj razini, objavili su demanti u kojem se navodi da nije stigla nikakva ponuda za našeg igrača”, kaže insajder.