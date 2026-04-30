Turski branič opleo po Ronaldu: ‘Razočaravajuće je kako se njegova karijera završava na ovaj način’

Al Nassr pobijedio je Al Ahli rezultatom 2:0 u utakmici koja bi mogla imati ključnu težinu u borbi za titulu u Saudijskoj Arabiji.
Glavnu ulogu u trijumfu imao je Cristiano Ronaldo, koji je postigao prvi gol na utakmici, a točku na i stavio je Coman. Ipak, utakmica nije prošla bez tenzija. Dolazilo je do oštrih startova, a nakon utakmice i velikih i žestokih rasprava između Meriha Demirala i Ronalda gdje je Turčin oštro napao Portugalca.
Ronaldo nije izdržao, pa je kasnije u mix zoni kazao da je on netko tko je pet puta osvajao Ligu prvaka, što je bio Portugalčev odgovor na provokacije Turčina.
“Njegovi suigrači su osvajali Svjetsko prvenstvo i ‘zaokružili’ nogometnu priču, dok je on ovdje da ističe svojih 5 titula Lige prvaka. Ne može osvojiti ništa sa Al Nassrom. Navodno je zaprijetio odlaskom ako mu ne dozvole da osvoji ligu, i prilično je razočaravajuće kako se njegova karijera završava na ovaj način.“
Na kraju je dodao:
“Svi pomažu Al Nassru da osvoji titulu. Tako mi Alaha, ovo se događa; svi žele da Al Nassr osvoji bilo koji trofej. Ovo je sramota! Svi žele da Al Nassr pobijedi! Hvala Alahu… Al Ahli uvijek pobjeđuje na terenu bez ičije pomoći.”
Poslije pobjede Al-Nassra nad Al-Ahlijem u 30. kolu, Ronaldo i društvo imaju 79 bodova, osam više od Al-Hilala i čak 13 od Al-Ahlija, pa je manje-više gotova utrka za prvaka.
