Turci rješavaju mariborski kaos: Hoće li im Đalović oprostiti?

Nogomet 9. ruj 2025
Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

U nogometnom Mariboru ovih se dana događaju stvari koje bi u nekim drugim vremenima bile gotovo nezamislive. Potraga za novim trenerom pretvorila se u pravi fijasko – Radomir Đalović jučer je stigao u Ljudski vrt s namjerom da potpiše ugovor kao novi trener, ali to se nije dogodilo. Hoće li danas promijeniti mišljenje?

Jaka Kozmelj, kolega sa slovenskog SK-a, doznao je najnovije informacije iz Maribora kojeg, zasad, još uvijek nije preuzeo donedavni trener Rijeke.

Kad je nekoliko minuta nakon početka jučerašnje utakmice između Švicarske i Slovenije do nas stigla vijest da Radomir Đalović ipak neće postati trener NK Maribor, prvo smo u nevjerici pogledali u telefon, a zatim, dok smo pratili debakl Slovenaca u Baselu, pokušavali doznati što se, zaboga, događa.

Vjerujemo da već znate ključne informacije ove turbulentne nedjelje. Bivši trener Rijeke, Radomir Đalović, došao je u Ljudski vrt kako bi potpisao ugovor kao glavni trener Maribora, no to jučer nije učinio. Dapače, uz povišene tonove napustio je urede u Mladinskoj ulici, a privremeni trener prve momčadi ostaje Radovan Karanović.

Ugovor drugačiji nego što je bilo dogovoreno

Gdje je zapelo? Izvori bliski crnogorskom treneru otkrili su nam da je do prvih nesuglasica došlo kod stavke o bruto/neto iznosu plaće, što je u visoko oporezivanom slovenskom prostoru ključna razlika. No kap koja je prelila čašu i dovela do prekida pregovora bila je klauzula o tome što se događa u slučaju prijevremenog raskida ugovora s trenerom.

Turci, što s obzirom na njihovu učestalost promjena trenera i nije iznenađujuće, imali su na tu temu sasvim drugačije viđenje od Đalovićevog tabora.

Kako god, prema posljednjim informacijama iz Maribora, priča još uvijek nije sasvim završena. Cijelu situaciju sada pokušava razriješiti prvi čovjek Maribora, Acun Ilıcalı, koji nastoji smiriti razljućenog Đalovića i ipak ga nagovoriti da preuzme vođenje Maribora.

Scenarij koji je sinoć djelovao gotovo nevjerojatno, nakon prospavane noći ipak djeluje nešto realnije — Crnogorac bi, prema informacijama, ipak mogao postati trener Maribora. U svakom slučaju, šteta je već učinjena, a ugled kluba ponovno trpi.

