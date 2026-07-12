Turci odbili ponudu Dinama za Livakovića? Sve prate još dva kluba

Nogomet 12. srp 202614:23 0 komentara
Marin Franov / CROPIX via Guliver

Prema pisanju turskih medija za hrvatskog reprezentativnog vratara zainteresirana su tri europska kluba.

Dominiku Livakoviću završila je posudba u Dinamu te je sada u potrazi za novom sredinom. Ugovor s Fenerbahčeom ima do 2028. godine. Kako piše Sözcü, Livakovića žele Dinamo, engleski Crystal Palace i talijanski Torino. Navodi se da pregovore u ime hrvatskog golmana vodi njegov menadžer Andy Bara.

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Livaković je spreman ponovno odjenuti dres Dinama, a zagrebački je klub Fenerbahčeu već poslao službenu ponudu. Radilo bi se navodno o tri milijuna eura fiksne odštete, uz još jedan milijun kroz razne bonuse. Ipak, čelnici turskog velikana tu ponudu smatraju preskromnom i trenutačno nisu spremni odobriti transfer.

Cijelu situaciju pozorno prate Crystal Palace i Torino, koji vrebaju priliku iz drugog plana i spremni su se uključiti u borbu za potpis hrvatskog golmana.

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