Turci: Fener razmatra ponudu Genoe za Livakovića

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Dok se šuška o tome da bi hrvatski golman Dominik Livaković trebao natrag na posudbu u Dinamo, pojavljuju se i nove informacije oko ponuda.

Nakon što je turski novinar specijaliziran za transfere Ekrem Konur, objavio informaciju da je Genoa poslala Fenerbahčeu ponudu od četiri milijuna eura za Livakovića, turski Fotomac piše o razvoju situacije.

PROČITAJTE I: Turski insajder: Genoa je poslala ponudu za Livakovića SKener: Hoće li Boban biti junak Dinama?

Fenerbahče je itekako zainteresiran za prodaju Livakovića talijanskoj Genoi.

“Genoa je poslala ponudu za posudbu s opcijom otkupa za Livakovića. Tridesetogodišnji Livaković ove sezone nije odigrao ni jednu utakmicu u Španjolskoj. Fenerbahče pomno razmatra ponudu Genoe, koja se smatra boljom”, piše Fotomac.

Livaković je trenutno na posudbi u Gironi iz Fenerbahčea, ali za španjolski klub nije odigrao ni minutu.