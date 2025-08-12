Turci: Rebiću i suigračima isplatili smo 16-17 milijuna eura

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Predsjednik Bešiktaša, Serdal Adali, otkrio je koliko je novca klub isplatio igračima koji su otišli ovog ljeta, među kojima je i Ante Rebić.

Rebić je stigao u Hajduk kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s talijanskim Lecceom, a prethodno je prošlog ljeta napustio turskog velikana Bešiktaš uz veliku pompu. Adali je priznao da je klub morao isplatiti značajne iznose bivšim igračima kako bi ih se oslobodio, a Rebić je bio jedan od njih. ‘Vidi se Garcijin rukopis u Hajduku, a HNL precjenjujemo. Evo što mislim o Livaji i Rebiću’

“Prije samo 15, 20 dana platili smo 16, 17 milijuna eura bivšim igračima koji danas više nisu s našom ekipom, kao što su Ante Rebić, Aboubakar, Amartey, Montero, Worrall, Umut Meras i Onur Bulut. Osim toga, prošlog tjedna zaključili smo tužbu protiv našeg kluba u vezi s neplaćenim naknadama za agente brojnih igrača iz prethodnih godina”, rekao je Serdal Adali.

Podsjetimo, Ante Rebić je prošlog ljeta otišao iz Bešiktaša i potpisao za Lecce. Turski mediji tada su tvrdili da mu je klub ponudio 2,5 milijuna eura samo da ode, što je Rebić očito prihvatio i sada naplatio.