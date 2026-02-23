Trener Kocaelispora: Nije samo Petković problem, cijela momčad je umorna

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Kocaelispor, za koji igra Bruno Petković, trenutačno je osmi klub lige, a za vikend je izgubio u gostima protiv Rizespora 2:0.

Trener Selcuk İnan nakon utakmice s Rizesporom upitan je o tome je li zadovoljan Petkovićevom igrom. On je izbjegao izravnu ocjenu hrvatskog napadača te je naglasak stavio na opće stanje i umor hrvatskog napadača i cijele momčadi, piše La Golfo pod naslovom “Može li Selcuk biti zadovoljan Petkovićevom igrom”.

Inan je istaknuo kako umor nije bio primjetan samo kod Petkovića, već kod svih igrača, zbog čega je i planirao izmjene kako bi spriječio moguće ozljede.

“Vaš je posao, naravno, da ocjenjujete pojedince, no mi promatramo momčad kao cjelinu. Kao što sam rekao, sad nije bio problem samo Bruno, već je cijela momčad osjećala umor. Zato smo i željeli napraviti nekoliko izmjena, jer je bilo igrača kod kojih je postojao rizik od ozljede”, objasnio je.

Tursko prvenstvo nazvao je maratonom.

“Liga je, naravno, vrlo dug i težak maraton. Važno je pravilno koristiti igrače i mi iz njih pokušavamo izvući najviše. U nekim utakmicama to ne uspiju, a ova je bila jedna od takvih. Zapravo, iako smo dominirali, mi smo momčad koja se općenito muči sa stvaranjem prilika i s preokretanjem rezultata nakon što se nađemo u zaostatku. Na ovom susretu smo to još jednom iskusili”, zaključio je İnan.