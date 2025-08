Trener engleskog četvrtoligaša: ‘Gade mi se naši navijači’

Podijeli :

via Guliver

Ovog vikenda počeli su susreti u engleskom trećem i četvrtom rangu, a jedna od glavnih priča bili su ekscesi na utakmici Walsalla i Swindona u kojoj je slavila domaća momčad s 2:1. No, rezultat utakmice nije bio bitan već gađanje vratara domaćih od strane gostujućih navijača.

Trener Swindona Ian Holloway je za Sky Sports dao izjavu nakon utakmice te je bio oštar prema svojim navijačima.

“Gadi mi se naša publika zbog toga što su bacili nešto na teren. Što vi mislite tko ste? Vi predstavljate nas, predstavljate mene. Kako se usuđujete to napraviti? To je nečuveno. Nadam se da će onaj tko je to napravio dobiti zabranu.

Svi koji misle da to mogu raditi… To je jednostavno neprihvatljivo. Nadamo se da ćemo pronaći tko je to bio. Stvarno sam razočaran što je to bio navijač Swindon Towna, morao je biti. Obraćam se toj osobi ‘nisi mi drag i mislim da više nikad ne bi trebao doći na nogometnu utakmicu. Tako se ja osjećam. Nadamo se da ćemo te uloviti i ne želim te ni blizu nas'”, zaključio je trener Swindona.