Treći posao u samo 40 dana: Radomir Đalović ima novi angažman!

LukaxKolanovic via Guliver

Radomir Đalović pronašao je novi angažman.

Poslije neočekivanog i burnog rastanka sa Mariborom, Đalović je odlučio odmah potražiti drugi posao. Pronašao ga je u pretposljednjoj ekipi na ljestvici turskog prvenstva.

Kayserispor: “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.” pic.twitter.com/q2KXEn7304 — Sporx (@sporx) October 12, 2025

Kayserispor je u prvih osam utakmica zabilježio pet neriješenih ishoda i tri poraza. Dakle, bez trijumfa dočekuju Đalovića. Crnogorski trener imao je uspjeha u Rijeci sa kojom je osvojio titulu prošle sezone, međutim, loše je počeo novu, pa je ubrzo smijenjen.

Nakon toga, Đalović dolazi na mjesto trenera Maribora. Počeo je dobro, ostvario dvije pobede u prvenstvu, ali se onda dogodio incident na treningu među igračima. Tada je Đalović dobio udarac jednog od aktera i podnio je neopozivu ostavku.

Bit će ovo treći posao za crnogorskog stručnjaka u svega 40 dana.