Trebao je doći u Dinamo ovog ljeta, već je postao standardan u portugalskoj eliti

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xDiogoxSautchukx via Guliver Image

U drugom kolu portugalske Primeira lige snage su odmjerile ekipe Alverce i Estrele Amadore za koju igra mladi hrvatski reprezentativac Lovro Zvonarek. U uzbudljivoj utakmici u kojoj su viđena četiri gola i jedan crveni karton obje ekipe su se morale zadovoljiti s jednim bodom u remiju od 2:2.

Kao i u prvoj utakmici protiv Sportinga, od prve minute za Estrelu Amadoru krenuo je Lovro Zvonarek koji je ovoga ljeta mogao zaigrati i za Dinamo.

U domaćim medijima glasno nagađalo o njegovu povratku u hrvatski nogomet, pri čemu se ponajviše spominjao interes Dinama, Zvonarek je odlučio karijeru nastaviti graditi u inozemstvu. Odabrao je portugalsku Primeira Ligu, jedno od najboljih razvojnih natjecanja u Europi.

U prvoj utakmici protiv Sportinga njegova momčad je, s njim na terenu u cijelom susretu, nadoknadila zaostatak od 2:0 i osvojila vrijedan boda na otvaranju prvenstva.

Klub koji je prošle godine jedva ostao u ligi, u drugom kolu je također uspješno izbjegao poraz. To su učinili protiv Alverce koja je pred kraj utakmice ostala s desetoricom na terenu. To Estrela nije iskoristila, ali je u drugom kolu ipak osvojila novi bod.

Zvonarek je igrao cijeli susret, a bio je i najlošije ocijenjen igrač na terenu. Međutim, algoritme nekih sportskih aplikacija treba uzeti s rezervom jer sigurno postoji razlog zbog kojeg ga je njegov trener ostavio u igri svih 90 minuta.

Mladi hrvatski veznjak je 2022. godine iz Slaven Belupa preselio u Bayern gdje je čak upisao i pet nastupa u Bundesligi. Ipak, nije se nametnuo te je bio na posudbama u Sturm Grazu, Grasshoppersu te je ovoga ljeta prodan u Estrelu.