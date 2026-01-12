Toni Fruk je na korak do transfera?

Podijeli :

HNK Rijeka

Mladi talent Rijeke mogao bi otići uskoro s Rujevice.

Kako pišu Sportske novosti, trenutačno je najrealnije da hrvatski reprezentativac Toni Fruk ostvari transfer u MLS. Nije poznato o kojem klubu je riječ, ali je sportski direktor Rijeke Damir Mišković navodno već odbio jednu ponudu od sedam milijuna eura.

POVEZANO Fruk: Bišćan me htio u Dinamu, no Jakirović je presudio. Već sam se jednom opekao…

Amerikanci su sad navodno očito poslali novu ponudu, koju bi Rijeka mogla prihvatiti. Mišković je ranije rekao da za Fruka očekuje ponudu oko osam ili devet milijuna eura.

Za Fruka se interesirao i Arsenal u ovom prijelaznom roku.

Fruk je na Rujevici još od ljeta 2023. kada ga je aktualni hrvatski prvak Rijeka kupila od talijanske Fiorentine za oko četiri milijuna eura. Fruk prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura. Ove sezone u svim natjecanjima zabio je deset golova te podijelio dvije asistencije.