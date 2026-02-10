Toni Fruk ima samo dvije opcije za nastavak karijere

Toni Fruk (24), ofenzivac HNK Rijeke i hrvatske reprezentacije te ovogodišnji najbolji igrač SuperSport HNL-a po izboru kapetana, ostaje u klubu do kraja sezone.
“Kao jedina realna opcija eventualnog izlaznog transfera ostao je američki MLS, ali svakim su danom sve manje šanse da se i dogodi takav rasplet. Ni sam veznjak nema ništa protiv ostanka u Rijeci, što je potvrdio još u prosincu: “
Vidjet ćemo kroz prijelazni rok ako će biti kakvih ozbiljnih i dobrih ponuda, ali to mi neće poremetiti fokus jer, naravno, sve su to zapravo slatke brige kako za mene tako i za Rijeku. Obostrano zadovoljstvo tražimo i samo tako će biti, kako se god raspleo ovaj prijelazni rok”, piše Novi list.
Rijeka je prošlog ljeta otkupila njegov ugovor od Fiorentine za četiri milijuna eura, a sada mu je tržišna vrijednost oko devet milijuna. Ove sezone u domaćem prvenstvu zabio je osam golova u 20 nastupa, uz još tri u europskim natjecanjima.
Ako nastavi ovako, očekuje se da će biti među pozvanima za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku koje započinje 11. lipnja.
