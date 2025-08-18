Thomas Muller debitirao u MLS-u

Podijeli :

via Guliver

Legendarni njemački nogometaš Thomas Muller (35) debitirao je za Vancouver Whitecapse u susretu protiv Dynama iz Houstona (1-1) u susretu sjevernoameričke MLS lige.

Nakon 25 godina u Münchenu, uključujući 16 sezona kao profesionalac za Bayern, Kanada je novi dom Thomasa Mullera.

Ovoga ljeta Muller je potpisao dvogodišnji ugovor za Vancouver s opcijom za još jednu godinu.

“Želim osvajati naslove,” kazao je Nijemac po dolasku u Vancouver. Njegov klub do sada nikada nije stigao dalje od četvrtfinala u MLS-u, a to je bilo 2017.

Trenutačno Whitecapsi drže treće mjesto u Zapadnoj konferenciji sa 46 bodova, šest manje od vodećeg San Diega.

U nedjelju je Muller debitirao za kanadski sastav u susretu protiv Dynamo Houstona. Susret je završio 1-1 nakon što su golove postigli Brian White iz kaznenog udarca za domaćine u šestoj minuti, te Jose Arthur u sudačkoj nadoknadi za goste.

Muller je ušao u igru u 61. minuti uz ovacije tribina BC Placea na kojem se okupilo nešto više od 26.000 gledatelja. Samo nekoliko minuta kasnije zatresao je mrežu, međutim njegov pogodak je poništen zbog zaleđa.

“Trenutak kada sam zabio gol bio je nevjerojatan. Buka na stadionu, a zatim i reakcija mojih suigrača, to je bio odličan početak za mene. Nažalost, gol je poništen, ali takva je igra,” poručio je Nijemac.

Muller je prošao nogometnu školu Bayerna od 2000. do 2007. godine. Potom je za drugu momčad Bayerna nastupao tijekom 2007. i 2008. nakon čega je priključen prvoj momčadi.

Ukupno je za bavarski sastav odigrao 756 utakmica i postigao 250 golova. S Bayernom je osvojio brojne trofeje, uključujući 13 titula prvaka Njemačke i dvije Lige prvaka.

Za reprezentaciju Njemačke ima 131 nastup uz 45 golova.