Tek su mu 22, a već dolazi u sedmi klub u karijeri: ‘Sretan sam’

Kolumbijski napadač Jhon Durán sljedećih će godinu dana igrati na posudbi u redovima Benfice.
Prava ptica selica. Tako se ukratko može opisati karijera Jhona Durána. Od 2019. godine, kada je imao 15 i pol godina, pa do danas promijenio je čak šest klubova, a Benfica će mu biti sedmi.
Benfica će Al Nassru, čiji je Duran član, uplatiti šest milijuna eura za posudbu, uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone za 30 milijuna eura.
“Sretan sam! Nastavljam u najvećem portugalskom klubu. Veoma sam zahvalan što sam ovdje. Imam jako visoka očekivanja. Želim igrati i postati prvak”, rekao je Durán.
Durán je profesionalnu karijeru počeo u kolumbijskom Envigadu, da bi 2022. prešao u Chicago Fire. A onda počinje rolerkoster. Već u siječnju 2023. postaje igrač Aston Ville, gdje se istaknuo kao prilično učinkovita zamjena.
Nakon dvije godine, u siječnju 2025., prelazi u Al Nassr, ali nije imao sreće biti u klubu prošle sezone kada je konačno osvojena titula, budući da je po polusezonu proveo na posudbama u Fenerbahčeu i Zenitu.
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