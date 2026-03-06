Talentirani Perišićev suigrač odabrao Austriju umjesto Njemačke

Podijeli :

(Photo by Marcel van Dorst / EYE4IMAGES) via Guliver Image

Nakon nekoliko mjeseci razmišljanja 20-godišnji igrač PSV-a Paul Wanner donio je odluku o reprezentaciji za koju će nastupati.

Kako javlja njemački Sky Sport, Wanner, suigrač Ivana Perišića, odabrao je austrijsku reprezentaciju.

“Ova odluka bila je vjerojatno najteža u mojoj karijeri. Zbog svojih roditelja, odgoja i svih faza kroz koje sam prošao u karijeri, doista imam dva srca u prsima. Osjećam veliku čast što su me dva saveza pokušala uvjeriti da igram za njihovu reprezentaciju. Razgovori s Austrijskim nogometnim savezom traju već neko vrijeme, a s Ralfom Rangnickom i njegovim stručnim stožerom dugo sam vodio vrlo otvoren i iskren dijalog. U posljednjih nekoliko tjedana te smo razgovore dodatno intenzivirali.

Na kraju, ova odluka ne može se temeljiti na kratkoročnim razlozima ili obećanjima. Riječ je o onome što osjećate. Posebno sam zahvalan Antoniju Di Salvu, Julianu Nagelsmannu i cijelom Njemačkom nogometnom savezu – svi razgovori bili su korektni i vođeni na ravnopravnoj razini, bez ikakvog pritiska. Nikada nije bilo nikakvih garancija. Jednostavno je riječ o osjećaju. Zaista sam uživao biti dio njemačkih mlađih reprezentacija. No sada, nakon konačne odluke i brojnih razgovora s obitelji, shvatio sam i osjetio da želim igrati za Austriju.

U sljedećim mjesecima želim potvrditi svoj sportski razvoj. Naravno, san mi je nositi dres austrijske reprezentacije. Svjetsko prvenstvo san je svakog igrača. No kao i svaki drugi nogometaš, moram zaslužiti poziv. Dat ću sve od sebe u svakoj utakmici kako bih to ostvario.”

Wanner je ove godine dao dva gola i upisao dvije asistencije, a baš je u 2025. godini njemački Bayern Munchen zamijenio PSV-om. Za bavrski klub upisao je šest nastupa u Bundesligi, a većinski je igrao za mlade njemačke reprezentacije.

