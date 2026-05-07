Švicarski drugoligaš igrat će Europu 14. sezonu zaredom, evo kako je to moguće

Skoro svake godine u švicarskoj nogometnoj piramidi vidimo klub koji iz niže lige igra europsko natjecanje, a tako će biti i ove sezone.

Razlog za to je postojanje Vaduza, kluba koji se trenutačno natječe u drugoj švicarskoj ligi (Challenge liga), ali inače dolazi iz državice Lihtenštajn. Ta država nema svoju nacionalnu ligu i jedina je u Europi koja ne šalje svog predstavnika u Ligu prvaka.

Imaju samo Kup natjecanje u kojemu dominira Vaduz koji je osvojio posljednjih 12 izdanja i ukupno 52, a 14 godina u nizu je igrao Europu zbog toga što Kup nije održan u dvije korona godine, ali su kao klub s najvećim koeficijentom igrali kvalifikacije za europska natjecanja.

Ove godine u finalu su s 4:3 bili bolji od Eschen/Maurena, kluba koji je 2011./2012. nakratko prekinuo dominaciju Vaduza osvojivši tadašnje izdanje Kupa.

Eschen/Mauren se također natječe u švicarskoj nogometnoj piramidi, odnosno u četvrtoj ligi. Što se tiče Vaduza, oni su prvi u drugoj švicarskoj ligi te su na korak od povratka u Super ligu prvi put nakon 2020./2021.

Zanimljivo je da Vaduz, čak i ako osvoji švicarsku elitnu ligu, neće moći igrati Ligu prvaka jer Švicarski nogometni savez ne nudi europske pozicije Lihtenštajnskom savezu kroz nacionalno prvenstvo. Tako bi Vaduz, za plasman u Ligu prvaka prvo trebao osvojiti Konferencijsku ligu sljedeće godine, zatim Europsku ligu sezonu nakon i tek onda bi mogli igrati elitno nogometno natjecanje.