Svi su se pitali gdje je ‘nestao’ Alen Halilović, trener Fortune otkrio sve

Guliver Images

Trener Fortune Sittard otkrio je što se događa s hrvatskim veznjakom.

Alen Halilović je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača Fortune prošle sezone, a ove sezone još nije odigrao ni minute. Navijači su se pitali gdje je nestao hrvatski veznjak, a uoči utakmice Fortune protiv Heerenveena, trener Danny Buijs otkrio je da se Halilović bori s ozljedom.

“Prije otprilike dva mjeseca doživio je ogroman korak unazad”, objasnio je Buijs, pa dodao:

“Plan je bio da ranije bude spreman i da se priključi. Međutim, sada se oporavlja.”

Buijs nije mogao precizirati kada bi se Halilović mogao vratiti na teren, no potvrdio je da se trenutno ne nalazi u Nizozemskoj.

“Alen je u svom okruženju, a ja ovdje imam pune ruke posla”, priznao je trener Fortune, ali dodao i da Fortuna i dalje računa na Halilovića.

“Ako bude dovoljno spreman da počne raditi, vratit će se k nama”, zaključio je trener Buijs.