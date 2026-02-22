Šuto asistirao za pobjedu protiv Celtica i zakomplicirao borbu za naslov u Škotskoj

Podijeli :

xCameronxAllanx xSportpixx via Guliver Image

Celtic doživio je bolan poraz u borbi za naslov prvaka Škotske, i to na domaćem terenu te s igračem manje. Na Parkheadu je slavio Hibernian rezultatom 2:1, a odlučujući pogodak u samoj završnici postigao je Kai Andrews. Bio je to prvi domaći poraz Celtica ove sezone, ali i prva pobjeda Hiberniana na tom stadionu još od 2010., u sezoni koja bi mogla biti jedna od najnapetijih u škotskom prvenstvu.

Gosti su poveli u 24. minuti kada je Felix Passlack glavom realizirao precizan ubačaj Nickyja Caddena. Celticu se ponovno dogodilo da prvi primi pogodak, već četvrti put u posljednjih pet susreta. Ipak, momčad trenera Martina O’Neilla uspjela je izjednačiti prije odmora, a strijelac je u 45. minuti bio Benjamin Nygren, koji je također zabio glavom iz blizine.

U nastavku je domaćin pokušavao preokrenuti rezultat, no situacija se zakomplicirala u 74. minuti. Nakon intervencije VAR-a sudac je isključio braniča Austona Trustyja zbog udaranja Jamieja McGratha bez lopte. Brojčanu prednost Hibernian je iskoristio u 87. minuti kada je Ante Šuto asistirao Andrewsu, koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio donji kut i donio gostima veliku pobjedu.

Ovaj poraz dodatno je zakomplicirao borbu za vrh, osobito jer je i Rangers remizirao 2:2 kod Livingstona. Najviše je profitirao Hearts, koji sada ima četiri boda više od Rangersa i šest od Celtica, premda Celtic ima utakmicu manje. Do kraja prvenstva vodeće momčadi očekuje još deset, odnosno jedanaest kola.