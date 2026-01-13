Šutalo u problemima: Ajaxov trener koji ga ne koristi ostaje na klupi do kraja sezone

Podijeli :

(AP Photo/Peter Dejong) via Guliver Image

Nizozemski nogometni velikan Ajax iz Amsterdama odlučio je zadržati 60-godišnjeg Freda Grima na dužnosti glavnog trenera do kraja ove sezone, objavili su tamošnji mediji.

Grim je postao vršitelj dužnosti glavnog trenera nakon otkaza Johnu Heitingi u studenom, a dobri rezultati odnosno šest pobjeda u sedam utakmica u prvenstvu, osigurali su mu ostanak na klupi na duže razdoblje.

U prilog Grimu ide i činjenica kako će novi sportski direktor kluba Jordi Cruyff svoju dužnost preuzeti u veljači, a upravo će on imati glavnu ulogu u izboru novog trenera.

Nakon vrlo lošeg starta u sezonu, Ajax je trenutačno treći na ljestvici s tri boda manje od drugog Feyenoorda, ali i čak 16 manje od uvjerljivo vodećeg PSV-a iz Eindhovena.

Ovaj potez Ajaxa može predstavljati problem za hrvatskog reprezentativca Josipa Šutala. Naime, ako ne računamo prijateljsku s početka siječnja, Šutalo je svoj posljednji nastup za Ajax upisao drugog prosinca u 14. kolu. Jest da je bio ozlijeđen, ali hrvatski stoper nije zaigrao ni u posljednjem kolu nizozemske Eredivisie. U gostujućoj pobjedi Ajaxa nad Telstara ostao je na klupi.

