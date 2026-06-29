Šutalo napušta Ajax i odlazi na Bliski istok?

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Saudijski prvoligaš Al Hilal pokazao je interes za hrvatskog reprezentativca Josipa Šutala.

Ipak, kako navode nizozemski mediji, transfer je još daleko od realizacije, a zanimanje kluba zasad je tek u početnoj fazi, piše Voetbalprimeur.

Prema informacijama koje je objavio Voetbal International, Šutalovo se ime nalazi “na popisu” drugoplasirane momčadi saudijskog prvenstva. Još nema nema nikakvih konkretnijih poteza, stoga se zanimanje Al Hilala ne može smatrati službenom ponudom, a transfer je daleko od izvjesnog.

Šutalo s nizozemskim velikanom ima ugovor još dvije godine, a isti izvor piše kako je Ajax ovog ljeta otvoren za prodaju standardnog hrvatskog reprezentativca