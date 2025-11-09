Šutalo igrao u novom porazu Ajaxa

Podijeli :

x25281996x via Guliver

Hrvatski reprezentativni stoper Josip Šutalo odigrao je čitav susret za Ajax koji je i nakon smjene trenera nastavio s porazima izgubivši na gostovanju kod Utrechta sa 1-2 u susretu 12. kola nizozemskog prvenstva.

Didden (45+1) i Haller (54) doveli su Utrecht u prednost 2-0, da bi Godts (56) smanjio na konačnih 2-1.

Četvrti Ajax je ostao na 20 bodova, jedan manje ima šesti Utrecht.

Na vrhu su Feyenoord i PSV Eindhoven sa po 28 bodova.

