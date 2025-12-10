Šutalo dobiva konkurenciju: Ajax dovodi pomalo zaboravljenog arsenalovca?

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Ajax večeras gostuje kod Qarabaga u sklopu šestog kola Lige prvaka. Nizozemskoj ekipi cilj je pobjeći s dna ljestvice, a uoči večerašnjeg ogleda u Azerbajdžanu stigla je informacija kako se Ajax želi pojačati u obrani.

Kako prenosi japanski novinar Shohei Baba, ali i talijanski insajder Fabrizio Romano, Ajax napreduje u pregovorima s Takehirom Tomiyasuom. Japanski reprezentativac, kada nije ozlijeđen, nedavno je bio u Arsenalu te je tamo igrao izrazito dobro, no problemi s ozljedom natjerali su obje strane na sporazumni raskid ugovora.

Slobodan igrač je od srpnja ove godine, a sada je u potrazi za klubom. Čini se kako bi to trebao biti Ajax, ali samo do kraja sezone. Ipak, ovisno o njegovim nastupima, ugovor bi se mogao produžiti.

Tomiyasu inače može pokriti sve četiri pozicije u obrani. U Arsenalu je najčešće igrao na lijevom i desnom beku, no može igrati i na obje stoperske pozicije. To bi mogao biti problem za Josipa Šutala koji se ionako muči s minutažom u Ajaxu.

