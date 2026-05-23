Suigrač iz reprezentacije ‘oteo’ Ronaldu trofej za najboljeg igrača lige

(AP Photo/Chan Long Hei) via Guliver Image

Cristiano Ronaldo ove sezone nije osvojio nagradu za najboljeg igrača Saudijske Pro lige, iako je s Al-Nassrom stigao do naslova prvaka. Individualno priznanje pripalo je njegovom suigraču i sunarodnjaku Joãu Félixu, koji je prema pisanju britanskih medija imao ključan utjecaj na uspjeh momčadi.

Ronaldo je u posljednjem kolu protiv Damaca postigao dva pogotka u pobjedi 4:1, kojom je Al-Nassr potvrdio prvi naslov prvaka nakon više od tri godine. Portugalska zvijezda sezonu je završila kao treći najbolji strijelac lige s 28 pogodaka, iza Juliana Quiñonesa koji je zabio 33 i Ivana Toneya s 32 gola.

Ipak, presudnim za izbor najboljeg igrača pokazao se Félixov ukupni učinak. Osim 20 pogodaka, upisao je i 13 asistencija, najviše u prvenstvu, te bio jedan od najvažnijih igrača u pohodu Al-Nassra na 11. naslov državnog prvaka i prvi još od sezone 2018./19.

Momčad Jorgea Jesusa završila je sezonu s 86 bodova, dva više od najvećeg rivala Al Hilala, rekordera sa 21 naslovom prvaka. Put do trofeja nije bio jednostavan. U pretposljednjem kolu Al-Nassr je propustio osigurati titulu nakon remija protiv Al Hilala, kada je vratar Bento pogriješio u sudačkoj nadoknadi. Nekoliko dana ranije klub je doživio i neugodan poraz od japanske Gambe Osake u finalu azijske Lige prvaka 2. U odlučujućoj utakmici protiv Damaca među strijelce se, uz Ronalda i Félixa, upisao i Sadio Mané.

Félix je u Saudijsku Arabiju stigao prošlog ljeta nakon neuspješne epizode u Chelseaju. Tijekom drugog boravka u londonskom klubu nije uspio izboriti značajniju ulogu pa je početkom 2025. posuđen Milanu.

Portugalac je još kao tinejdžer slovio za jednog od najvećih svjetskih talenata. Atletico Madrid ga je 2019. doveo iz Benfice za čak 113 milijuna funti, što je tada bio treći najveći transfer u povijesti nogometa. U Benfici je briljirao već u prvoj sezoni, zabio 20 golova u 43 nastupa i pomogao klubu do naslova prvaka, a postao je i najmlađi igrač s hat-trickom u Europskoj ligi.

Iako je kasnije igrao za velike klubove poput Barcelone, Milana i Chelseaja, nikada nije uspio potpuno opravdati očekivanja niti ostvariti konstantu na najvišoj razini. Zato je njegov odlazak u Saudijsku Arabiju s 25 godina mnoge iznenadio, no čini se da upravo u Al-Nassru ponovno pokazuje kvalitetu zbog koje je nekad smatran jednim od najvećih talenata europskog nogometa.

Félix je prošlog tjedna uvršten na popis portugalske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026., koje uskoro počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Portugalski savez pritom je posebnom porukom odao počast Diogu Joti, koji je prošlog ljeta poginuo u prometnoj nesreći.

Na popisu Portugala nalazi se i 41-godišnji Cristiano Ronaldo, kojem će ovo biti rekordni šesti nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Roberto Martinez nedavno je naglasio da Ronalda promatra kao svakog drugog reprezentativca koji se mora izboriti za svoje mjesto u momčadi.

“Godine su samo broj. U reprezentaciji možemo precizno izmjeriti što se događa u danom trenutku i na temelju toga donositi odluke za sutra. Nikad ne gledamo dalje od idućeg dana”, rekao je Martinez.

“Sada imamo pet zamjena. To je gotovo kao da imamo početnu i završnu momčad. Nema razlike. Postoje različite uloge, a Cristiano je svoju ulogu uvijek prihvaćao.”

Prema navodima medija, Martinez bi nakon Svjetskog prvenstva mogao napustiti portugalsku reprezentaciju, a među mogućim destinacijama spominje se upravo klupa Al-Nassra nakon odlaska Jorgea Jesusa.

