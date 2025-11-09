Suigrač Franje Ivanovića priznao ‘glupost koju je napravio’: ‘To je pogrešno i nezakonito’

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca via Guliver

Norveški nogometaš Andreas Schjelderup potvrdio je da se u Danskoj suočava s kaznenim postupkom zbog dijeljenja nezakonitog videozapisa u kojem se nalaze maloljetne osobe.

Suđenje je zakazano za 19. studenoga pred Gradskim sudom u Kopenhagenu, a očekuje se da će se održati u skraćenom postupku priznanja krivnje.

Suigrač Franje Ivanovića, koji je ranije igrao za FC Nordsjælland, sam je javno otkrio ovu informaciju putem objave na Instagramu, čime je potvrdio navode danskih medija da je jedan nogometaš optužen za širenje eksplicitnog sadržaja s maloljetnicima.

POVEZANO Ivanović: Učim od Mourinha, želim vrijediti 100 ili 150 milijuna eura VIDEO / Ivanović zatresao mrežu u visokoj pobjedi! Benfica jedan bod iza Porta

“Želim biti iskren i priznati glupost koju sam učinio. Danska policija me kontaktirala ranije ove godine i službeno optužila. Vjerojatno će uskoro biti izrečena presuda.”

Schjelderup je pojasnio da se incident dogodio prije otprilike dvije godine, dok je imao 19 godina. Kako je naveo, primio je videozapis i proslijedio ga prijatelju, ne shvaćajući da sadrži nezakonit materijal.

“Pogledao sam samo početak i nisam znao što slijedi. Kasnije mi je prijatelj objasnio da je dijeljenje takvog sadržaja protuzakonito. Odmah sam ga obrisao,” rekao je.

Naglašava da u potpunosti preuzima odgovornost za svoje postupke i izražava iskreno žaljenje.

“Ono što sam napravio bilo je pogrešno i nezakonito. Nisam razmišljao o posljedicama. Kad sam shvatio da video prikazuje dvojicu dječaka, bio sam šokiran,” poručio je Schjelderup pa dodao:

“Ovo nije nešto čime se mogu ponositi. Duboko žalim zbog svega,” zaključio je.

Za sada ni Benfica ni Norveški nogometni savez nisu dali službeni komentar o ovom slučaju.

Schjelderup je ove sezone odigrao 20 utakmica u svim natjecanjima za Benficu i zabio tri gola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.