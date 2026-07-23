Suarez dobio kopačkom u glavu, ali i pokvario debi Lewandowskom

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

MLS sezona nastavljena je nakon Svjetskog prvenstva.

U prvom kolu poslije stanke došlo je do dvoboja dvojice legendarnih strijelaca: Luisa Suareza (39), koji je igrao za Inter Miami, i Roberta Lewandovskog (37), koji je debitirao za Chicago. Urugvajac je pokvario američki debi Poljaka.

POVEZANO Hrvatski reprezentativac zabio gol u prvom nastupu nakon SP-a, najbolji je strijelac lige

U svom stotom nastupu za Miami stigao je do brojke od 50 postignutih golova, nakon što je zabio prva dva gola u pobjedi svoje momčadi rezultatom 3:2.

Poslije drugog gola, tijekom jednog dvoboja, kapetan Chicaga Jack Elliott kopačkom ga je udario u lice.

Elliott je zbog tog incidenta dobio žuti karton, dok se Suarez od boli previjao na travnjaku. Ipak, brzo se oporavio i odigrao utakmicu do kraja.

Nakon susreta pozdravio se s Lewandovskim, a dvojica legendarnih napadača razmijenila su dresove. Messi očekivano nije igrao za Inter, ali očekuje se da će brzo na teren nakon poraza s Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva.